Amazon Italia apre i preorder per il Blu-ray box set di Dragon Ball Super Vol.1!

L'avete chiesta, l'avete deisderata e alla fine è arrivata... o quasi. La prima parte di Dragon Ball Super arriverà presto in Italia in edizione, nell'attesa,ha aperto oggi i preorder per questa prima raccolta di episodi.

Dragon Ball Super Vol.1. È questa la denominazione dell'edizione Blu-ray di Dragon Ball Super (la stessa di quella in DVD), o meglio del suo primo volume di raccolte in box set. Arriverà nel Bel Paese il prossimo anno -precisamente il 29 Gennaio- grazie a Yamato Video.

Mentre contiamo i giorni che ci separano dall'uscita di questa edizione tanto agognata, Amazon Italia ha già aperto i preorder per la raccolta in questione. Dragon Ball Super Vol.1 conterrà i primi 12 episodi delle nuove avventure di Goku e compagni.

Il box set potrà essere vostro per 29,49 euro, soli 4 euro in più dell'edizione in DVD. Noi di Everyeye abbiamo già recensito quest'ultima edizione di Dragon Ball Super Vol.1 uscita lo scorso 8 Novembre. Correte dunque a prenotare queta prima raccolta in Blu-ray che sarà presto seguita dalle altre.

Dragon Ball Super continua intanto la sua corsa in Giappone con il Torneo del Potere, che impegna la serie sia in versione animata che cartacea. In calce alla notizia potete trovare la foto dell'edizione in blu-ray di Dragon Ball Super Vol.1.