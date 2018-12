Amazon Japan rivela il numero di episodi di cui si comporrà Circlet Princess

La divisione nipponica di Amazon ha recentemente aperto i preordini dei cofanetti home video di Circlet Princess, rivelando che la nuova serie televisiva prodotta dallo studio d’animaizone SILVER LINK sarà composta da dodici episodi soltanto.

L’intera serie sarà infatti raccolta in quattro uscite in Blu-ray disc, e ciascun volume includerà tre episodi. Mentre le prime due uscite raggiungeranno gli scaffali dei negozi nipponici il 26 aprile e 31 maggio 2019, gli ultimi due cofanetti non hanno ancora una precisa data di uscita.



Diretto da Hideki Tachibana (Armed Girl's Machiavellism, BlazBlue Alter Memory) presso lo studio d’animazione SILVER LINK (WATAMOTE, Baka and Test - Summon the Beasts), Circlet Princess è sceneggiato da Nachi Kio (AOKANA: Four Rhythm Across the Blue, The Fruit of Grisaia), mentre Kazuyuki Yamayoshi (Chaos;Child) adatta l’originale character design di saitom. La colonna sonora verrà invece prodotta da Lantis.



Miyuki Hashimoto eseguirà la sigla di apertura intitolata “HEAT:Moment”, mentre le doppiatrici Miyuki Hashimoto, Sayaka Sasaki, Aki Misato, CooRie, yozuca* e Minami canteranno la sigla di chiusura, intitolata "Circle-Lets Friends!”.

Tratto dall'omonimo browser RPG sviluppato da DMM Games, Circlet Princess esordirà in Giappone il prossimo 8 gennaio, sulla rete televisiva Tokyo MX. Sfortunatamente nessuna piattaforma di streaming ne ha ancora acquisito i diritti, di conseguenza non sappiamo se la serie sarà disponibile anche nel nostro paese.