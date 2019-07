Amazon Prime Day 2019: ecco le offerte più interessanti a tema Anime e Manga

È finalmente iniziato l'Amazon Prime Day 2019, la giornata mondiale di shopping online ideata dalla multinazionale americana di Jeff Bezos. Per l'occasione, vi riporteremo su queste pagine le migliori offerte e tema anime e manga disponibili per i possessori dell'abbonamento Premium.

Per quanto riguarda gli anime, le offerte variano soprattutto tra i grandi classici come One Piece, Ken il Guerriero, Capitan Harlock, Berserk e Dragon Ball. Per gli appassionati delle avventure di Rufy & Co. troviamo il cofanetto contenente tutti i film della saga a 49.99 euro, contro i 99.99 originari.

Per quanto riguarda la saga di Dragon Ball, il box contenente tutti i film di Dragon Ball, Z e GT è disponibile per 55,99 euro, contro i circa 85 del prezzo standard. Singolarmente, sono anche acquistabili i cinque volumi della saga di Dragon Ball Z, tutti scontati del 50% e quindi disponibili per 15,99 euro contro i 32 originari.

Tra i grandi classici, la serie di Capitan Harlock è scontata del 40% e quindi acquistabile per 29.99 euro. La Berserk Trilogy Steelbook d'altra parte è reperibile per 12.36 euro, contro i 42 del prezzo base.

Per quanto riguarda i fumetti, i primi numeri di The Promised Neverland sono scontati del 15% e dunque acquistabili per circa 5 euro l'uno. Tra le offerte sono presenti anche gli ultimi Volumi di One-Punch Man, Dragon Ball Super e My Hero Academia.

Vi ricordiamo che gli sconti saranno disponibili fino alle ore 23:59 del 16 luglio 2019, e che per usufruirne dovete essere iscritti ad Amazon Premium. Nel caso in cui non l'aveste mai fatto, l'abbonamento a Prime può essere attivato gratuitamente per un periodo di prova di 30 giorni.