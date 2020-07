Amazon Prime Video arricchisce il catalogo, ora disponibile 'Le Situazioni Di Lui & Lei'

Nel corso della giornata di ieri, Dynit ha confermato l'arrivo di un altro grande classico su Amazon Prime Video. Le Situazioni Di Lui & Lei, la serie anime di fine anni '90 diretta dal maestro Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion), è ora disponibile alla visione per tutti gli abbonati al servizio.

La serie è un adattamento televisivo del manga shojo Kareshi Kanojo no jijo di Masami Tsuda, ed è composta da 26 episodi. In Italia andò in onda per la prima volta su MTV tra il 2001 e il 2002. Per chi non la conoscesse, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Lei, la sedicenne Yukino Miyazawa, una ragazza perfetta, invidiata dai compagni di scuola e stimata dai professori. Intelligente, carina e cordiale con tutti, narcisista, le piace essere la ‘prima della classe'. Fino al giorno in cui conosce Soichiro Arima che si iscrive alla sua stessa scuola. Lui, studente modello, è intelligente, affascinante, dagli occhi ammalianti. Ambedue dotati di un carattere difficile, iniziano a frequentarsi, comprendono di essere dominati dall'iposcrisia e che la loro personalità è nascosta dietro una maschera. Capiranno entrambi quanto siano fragili e di quanto abbiano bisogno d'amore. Inizialmente amici, in seguito si fidanzeranno sostenendosi a vicenda, divenendo indispensabili l'uno per l'altra".

Dynit aveva confermato poche settimane fa l'arrivo di altri due anime su Amazon Prime Video, e a quanto pare potrebbe esserci altre sorprese in vista. Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche altro anime da recuperare invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista delle migliori serie disponibili su Amazon Prime Video.