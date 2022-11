Amazon Prime Video: Capitan Harlock sbarca insieme ad Heidi

Amazon Prime Video è un servizio, fondato nel 2006, statunitense, di proprietà Amazon. È una delle più importanti piattaforme streaming di film e serie TV, anime inclusi.

Quarantatre anni fa, in Italia, andava in onda il primo episodio di Capitan Harlock. Oggi, Harlock, va in onda su Amazon Prime Video, accompagnato da Heidi. La visione prevede la vostra personalizzazione audio, tra giapponese e italiano.

In Capitan Harlock, un giorno del futuro 2977, sulla Terra arriva una misteriosa e immensa sfera nera, Pennant, che causa una catastrofe oltre ogni immaginazione. Harlock, che viaggia nello spazio con la sua ciurma di fuorilegge, scopre che il tragico evento è per causa di una potenza galattica che vuole colonizzare la Terra.

Sulle Alpi svizzere negli anni trenta del diciannovesimo secolo, invece, si trova Heidi, una bambina orfana presa in cura da zia Dete fino all'età di 5 anni. Dete, per necessità lavorative, porta Heidi alla protezione dell'unico parente in circolazione, ovvero, "il vecchio dell'Alpe", un nonnetto burbero e misantropo che vive da eremita in una casetta in mezzo alle montagne.

Il catalogo anime di Prime Video è in continua evoluzione e i finanziamenti sono di tale portata da averci permesso di goderci Bleach con un inedito doppiaggio italiano. Eppure, il tempo trascorre e le serie viaggiano sulle rotaie della piattaforma Amazon per tempi limitati. Abbiamo, dunque, riportato gli anime Prime Video in scadenza 2023.

Gli usufruitori della piattaforma streaming, dovranno purtroppo salutare alcuni compagni di avventura, trovandone, però, di nuovi.