Amazon Prime Video: due nuovi anime Dynit sono disponibili da oggi

Ottime notizie per tutti i fan dei grandi classici perché a partire da oggi, 15 giugno 2020, Dynit e Amazon Prime Video hanno finalmente reso disponibili due interessanti serie anime sulla piattaforma streaming, rispettivamente intitolate Oh, Mia Dea! e Pop Team Culture.

Oh, Mia Dea! è un adattamento anime tratto dall'ominimo manga del 1988. La sinossi recita quanto segue: "Keiichi Morisato è uno studente universitario dall'animo buono, ma è perseguitato dalla sfortuna. Un giorno il giovane rimane bloccato nel dormitorio: deve portare a termine alcune faccende, mentre i suoi mentori sono via. Dopo aver completato i compiti affidatigli, decide di chiamare i suoi senpai, ma sbaglia numero ed entra in contatto con la linea telefonica di aiuto degli dèi. Subito dopo si manifesta nella stanza la divinità Belldandy, la quale può esaudire un desiderio".

Pop Team Culture d'altro canto è un anime abbastanza recente, considerato un classico per altre ragioni. Il manga di Bkub Okawa racconta le disavventure di Popuko e Pipimi, due studentesse quattordicenni costrette ad affrontare giornalmente delle situazioni bizzarre o inconfortevoli. Grazie a diverse citazioni alla cultura pop e al carisma delle due protagoniste, sempre esagerate e mai banali nelle interazioni con gli altri personaggi, l'adattamento anime è velocemente diventato famoso in occidente.

Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche serie mainstream invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista degli anime imperdibili disponibili su Amazon Prime Video.