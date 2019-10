Amazon Prime Video: confermata la distribuzione dell'adattamento anime di Zo Zo Zombie

In Italia, la piattaforma streaming Amazon Prime Video sta finalmente iniziando a registrare un numero di iscrizioni consono alla sua importanza, grazie anche al recente accordo sottoscritto con Dynit. A tal proposito, è stato ufficialmente confermato pochi giorni fa che il sito distribuirà tutti gli episodi del nuovo anime Zo Zo Zombie.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Zo Zo Zombie è un manga scritto da Yasunari Nagatoshi e distribuito dalla famosa casa editrice giapponese Shogakukan. Il fumetto racconta le avventure del giovane Zombie-kun, un non morto che giornalmente interagisce con gli umani, nonostante la sua mancanza di senso comune.

Nonostante la premessa possa essere ritenuta leggermente banale, l'opera è riuscita ad accaparrarsi un bacino di fan abbastanza notevole nel corso degli anni. Dal 2012 al 2018, Zo Zo Zombie ha infatti prodotto un totale di ben 12 Volumi.

La serie, composta da 103 episodi da 3 minuti l'uno, avrebbe dovuto debuttare ufficialmente lo scorso 20 settembre, ma la data di uscita è stata posticipata di qualche mese per problemi legati alle licenze. Secondo quanto rivelato comunque, la premiere dovrebbe essere trasmessa nel corso della stagione autunnale.

E voi cosa ne pensate? Siete già iscritti ad Amazon Prime Video? Fatecelo sapere con un commento! Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo invece, vi ricordiamo che questo dicembre debutterà finalmente OBSOLETE, il nuovo anime dai creatori di Psycho-Pass.