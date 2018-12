Amazon Prime Video produrrà un adattamento anime di Yasashii Akuma

L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore: il libro di disegni di Mitsuru Nakamura, disegnatore dietro all'arte del videogioco Gitaroo Man, intitolato Yasashii Akuma avrà una sua trasposizione animata prodotta da Amazon Prime Video. Andiamo a vedere tutti i dettagli fin'ora disponibili.

Tramite il suo sito ufficiale Amazon ha reso noto agli appassionati dell'animazione che il libro di immagini Yasashii Akuma (traducibile con "Demone buono", approssimativamente), creato da Mitsuru Nakamura, avrà presto un suo adattamento prodotto dalla sua divisione Amazon Prime Video.

Per chi non fosse a conoscenza di questa specifica opera, si tratta della storia di un bambino di nome Fuu, che vive insieme alla sua amatissima nonna in una casa dispersa tra le montagne. Il giovane Fuu non ha amici, e passa le sue giornate in solitudine. Un giorno però, mentre si reca nei boschi in cerca delle erbe medicinale necessarie alla nonna, incontra uno strano essere, il cui nome è Chucchu.

La sua particolarità è che si tratta di un piccolo demone rosso; al contrario dei suoi simili però, Chucchu ha un animo buono, e diventa immediatamente un grande amico di Fuu. Il futuro che li attende non è tuttavia privo di sfide e di pericoli...

Come potete vedere dal filmato riprodotto nella parte alta della presente notizia, è stato diffuso un primo trailer della trasposizione, che ci mostra i due amici in compagnia di tutte le strane creature e gli strani personaggi che popolano il mondo creato da Nakamura da quest'opera, pensata, come si capisce, per i più piccini.

Il cast dell'anime include Rica Matsumoto nei panni di Chucchu, Mitsuki Saiga che sarà Fuu, Sumi Shimamoto che interpreterà la nonna (e la narratrice) e Takashi Sato, che darà la voce all'anziano albero antropomorfo. La direzione è affidata a Kate Arrow, mentre la musica è opera di Yuki Sakuma.

Purtroppo ancora non si sa nulla sulla possibile data di uscita, né sul possibile adattamento in italiano.

Che ne pensate? Vi intriga questo progetto targato Amazon Prime Video?

Mitsuru Nakamura è anche l'artista dietro allo stile di Gitaroo Man, un videogioco musicale del 2001 sviluppato da Koei e pubblicato da iNiS per PlayStation 2, per poi essere trasposto anche in versione portatile.