Amazon UK annuncia le edizioni speciali di alcuni capolavori targati Studio Ghibli

In queste ore sono apparsi, sul sito di Amazon UK, gli annunci dell'arrivo delle edizioni Steelbook in Blu-ray degli anime Porco Rosso e I sospiri del mio cuore, entrambi opere del grande Studio Ghibli. Inoltre, arriverà sulle pagine del sito inglese anche un'edizione speciale per il 30° anniversario de Il mio vicino Totoro.

Potrebbero arrivare buone notizie per gli appassionati dell'animazione creata dallo Studio Ghibli: nelle scorse ore, tra le pagine degli arrivi imminenti di Amazon UK, sono apparse le voci relative a due edizioni speciali di altrettanti capolavori partoriti dalla mente di Hayao Miyazaki. Si tratta delle edizioni Steelbook dei Blu-ray di Porco Rosso e I sospiri del mio cuore, le pellicole uscite rispettivamente nel 1992 e nel 1995. Entrambi saranno disponibili sul mercato inglese dal 17 dicembre prossimo, ma questo potrebbe far presagire un annuncio analogo anche per la nostra penisola.

Se molti ricorderanno Porco Rosso e il suo indimenticabile protagonista, essendo una pellicola diretta da Miyazaki in persona, forse meno conosciuto sarà I sospiri del mio cuore, solamente scritto dal maestro, e diretto invece da Yoshifumi Kondo. Questo secondo lungometraggio segue invece la storia di due giovani ragazzi, Shizuku e Seiji, che possiedono entrambi un sogno: rispettivamente diventare una scrittrice di romanzi e perfezionarsi nel suonare e costruire violini. Ovviamente, le vicende finiranno per avvicinarli in maniera sempre più tenera.

Ma non è finita qui: il 3 dicembre arriverà su Amazon UK anche un altro storico capolavoro di Studio Ghibli, Il mio vicino Totoro, che festeggerà il suo trentesimo anniversario con una collector's edition dedicata. Il prodotto includerà sia l'edizione Blu-ray che quella DVD della pellicola uscita nel 1988, e avrà una tiratura limitata di appena 1000 esemplari. In aggiunta conterrà anche il volume con copertina rigida di "The Art Of My Neighbor Totoro", lungo ben 176 pagine, delle carte, una borsa personalizzata, un set di magneti a tema e un notebook del film.

Ancora non sappiamo se tali prodotti raggiungeranno l'Italia, ma farebbero indubbiamente la felicità di molti appassionati, che, nel caso tale eventualità si realizzasse, potrebbero aver già scelto il proprio regalo natalizio.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe avere una di queste edizioni speciali di capolavori targati Studi Ghibli?