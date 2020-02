L'ambasciata italiana in Giappone applaude Arte: 'Anime incredibile che lega due Paesi'

Il profilo Twitter del nuovo anime di Tokuma Shoten "Arte" ha recentemente condiviso le bellissime parole pronunciate da Giorgio Starace - attuale ambasciatore italiano in Giappone - nei riguardi della nuova serie in arrivo il prossimo 4 aprile su Tokyo MX.

L'ambasciatore ha espresso il suo punto di vista sulla storia e sulla relazione tra i due Paesi, dichiarando quanto segue: "Ambientata a Firenze durante il rinascimento, quella di Arte è una storia meravigliosa che ti fa pensare al significato dell'arte e al potenziale umano. La protagonista Arte non solo incarna l'arte stessa, ma la usa persino come strumento per cambiare il suo destino. Io credo che questo modo di pensare sia l'essenza del rinascimento ed è il principio che ha portato ai valori e allo sviluppo della società moderna. In seguito al messaggio di Arte, spero che l'Italia e il Giappone continuino a collaborare per rendere il mondo un posto migliore, trascendendo i confini delle differenze culturali". Bellissime parole a supporto di quella che potrebbe essere una delle grandi sorprese di questo 2020.

La trasposizione anime di Arte fu annunciata per la prima volta nel 2019, con un bellissimo disegno celebrativo realizzato dall'autore del manga Kei Okubo. Attualmente sono disponibili 12 Volumi e se la stagione dovesse essere composta da un solo cour, l'anime dovrebbe riuscire ad adattare circa un terzo dei contenuti disponibili.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questo anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo trailer ufficiale di Arte.