Dove è ambientato Berserk? Viaggio nelle terre dell'opera

Berserk è caratterizzata da un immaginario straordinario, originale per l’incredibile fantasia di Kentaro Miura, capace di influenzare ancora molti artisti. Dopo una disamina sull’epoca storica in cui si svolge l'avventura di Gatsu addentriamoci in un’analisi dei luoghi più importanti della serie rispondendo alla domanda: dove è ambientato Berserk?

Sin dai primi capitoli del manga, attraverso l’ambientazione, le tecnologie comuni, il modo di vestire e di vivere la vita nei piccoli paesi e nelle città, Miura presenta ai lettori un’atmosfera che ricorda molto l’Europa del tardo Medioevo. Sebbene la storia si sviluppi nel vasto territorio denominato semplicemente come “continente”, sono infatti molte le somiglianze tra i luoghi visitati da Gatsu e la complessa situazione geopolitica in cui si trovava il continente europeo in quel periodo.

La maggior parte del racconto Berserk è ambientato nel Regno delle Midlands, situato al centro del continente. Luogo dove Gatsu nasce e cresce, e per cui combatte al fianco della Squadra dei Falchi per fronteggiare la minaccia dell’Impero Tudor, posizionato ad est, in un conflitto che va avanti da decenni, chiaro riferimento alla Guerra dei Cent’Anni.

Sempre ad est del grande continente si trova il Regno di Balden, e vari ducati. Spingendosi verso l’estremo oriente si arriva all’Impero Kushan, ispirato al dominio che i Kushan imposero nel primo secolo nei territori che vanno dall’odierno Afghanistan fino a Varanasi. Nel manga, due anni dopo la conclusione del conflitto centennale, l’imperatore di Kushan, Ganishka, cercherà di invadere le Midlands, richiamando in battaglia la nuova Squadra dei Falchi. La vittoria di Grifis farà sorgere la nuova capitale, Falconia, unico luogo sicuro dopo l'unione del mondo fisico con quello astrale.

Partendo dalla città portuale di Vritannis, Gatsu e compagni si dirigono verso l’isola di Skellig, dove trovano il magico Regno di Elfhelm, casa degli efli guidati da Danan. Per concludere il nostro viaggio nel mondo di Berserk ci spostiamo a nord, dove si trova il principato di Ys, celebre per le raffinate tecniche di costruzione navale e per queste in possesso di una delle migliori flotte.