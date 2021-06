Dove è ambientato Fullmetal Alchemist? Tutto sullo scenario storico del manga

Negli anni 2000, Hiromu Arakawa pubblicò mensilmente uno dei manga diventati tra i più famosi al mondo, Fullmetal Alchemist. Inizialmente tendente allo steampunk con un tocco di fantasy, la Arakawa ha virato poi per concetti e architetture derivanti da un preciso periodo storico. Analizziamo lo scenario storico di Fullmetal Alchemist.

Come sappiamo, la geografia di Fullmetal Alchemist è completamente diversa dalla nostra. Non ci sono quindi dei paragoni 1:1 con il nostro mondo, che vede anche altre differenze fondamentali come la presenza dell'alchimia e degli automail. Ma ci sono molti altri oggetti e stili che fanno capire più o meno il periodo storico di riferimento. Alcuni mezzi di locomozione, come i treni e le auto, fanno capire che Fullmetal Alchemist è ambientato nel '900.

La conferma è stata data anche dall'autrice stessa. Nelle note del tankobon 17, Hiromu Arakawa ha confermato che per Fullmetal Alchemist si è ispirata all'Europa di inizio 1900. Siamo quindi in un periodo raffrontabile alla Belle Epoque. Lo stesso scenario storico è stato tra l'altro introdotto nella prima serie televisiva di Fullmetal Alchemist, alla fine della quale Edward si ritrovò a Monaco di Baviera nel 1921.

