Dove è ambientato Naruto? Influenze e ispirazioni del mondo dei Ninja

Naruto, il fortunato battle shonen di Masashi Kishimoto conclusosi nel 2014, è stato un prodotto in grado di affascinare e stregare gli appassionati di fumetti nipponici di tutto il mondo. Gran parte del merito, ovviamente, è da attribuire allo splendido universo narrativo nato dalla matita dell’autore.

Ma quali sono state le fonti di ispirazione di Kishimoto?

Ambientato in un Giappone fantasy fortemente ispirato dal folclore nipponico, soprattutto quello relativo alla cultura ninja, Naruto presenta un concetto di shinobi che, a dire il vero, pur basandosi su quello insegnatoci dalla storia giapponese, ossia un assassino organizzato, silenzioso e abile nello spionaggio, ha anche una forte impronta da “guerriero d’onore”, con un codice morale molto severo, che ricorda più i samurai.

In questo scenario, si inseriscono molte influenze letterarie: innanzitutto il racconto giapponese “Jiraiya goketsu monogatari”, che ha ispirato i tre ninja leggendari recentemente omaggiati in una splendida fanart di Gone Ghosted-YT, e “Il viaggio in Occidente”, un classico della letteratura cinese da cui sono nati i personaggi di Kinkaku e Ginkaku, i tesori dell’Eremita delle Sei Vie e il cercoterio del Gorilla a Quattro Code. A proposito delle bestie codate, quest’ultime sono un mix di tre influenze: una di queste è Godzilla, che ha soddisfatto la voglia di Kishimoto di disegnare creature mostruose, poi c’è lo zodiaco giapponese, che è basato sugli animali, e infine alcune leggende folcloristiche nipponiche, come quella della kitsune, da cui è nata la volpe a nove code Kurama.

Un’altra fonte di ispirazione piuttosto singolare è quella dei giubbotti della squadra ANBU, di cui faceva parte Kakashi, approfondita nell’anime di Naruto nella saga che sta per essere portata sugli schermi italiani da Mediaset: il loro vestito tipico trae infatti ispirazione dai giubbotti mimetici americani PASGT Flak Vest.

Dal punto di vista geografico, Kishimoto si è ispirato tanto ad alcuni famosi luoghi giapponesi, come il Castello di Iga-Ueno, che ospita un famoso museo ninja, tanto a località occidentali, come il Monte Rushmore americano, utilizzato come base per ideare i volti in pietra degli Hokage che sovrastano Konoha.