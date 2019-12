Un' ambientazione alla Harry Potter ma con i personaggi della Marvel? Ecco Strange Academy

La Marvel Comics ha pubblicato un primo trailer della sua prossima serializzazione, Strange Academy, una serie che unisce le convenzioni tipiche dell'universo di Harry Potter ai personaggi di casa Marvel, incaricati di addestrare all'interno di complesso scolastico dei giovani maghi.

La scuola nella quale elargiranno i loro insegnamenti sarà gestita da qualcuno che ne sa abbastanza di magia, Doctor Strange, il quale rappresenterà una sorta di Albus Silente dell'Universo Marvel. Gli eroi la cui presenza è confermata all'interno della nuova serie sono i seguenti: Brother Voodoo, the Ancient One, Scarlet Witch, Magik, Hellstrom.

Il team creativo formato da Skottie Young (Deadpool) e Humberto Ramos (Amazing Spider-Man) ha espresso le proprie sensazioni sul loro nuovo progetto.

Skottie Young: "Quello che stiamo cercando di fare è raccontare delle storie classiche, di crescita, che abbiamo apprezzato in altre proprietà intellettuali o in altri progetti - sia che si tratti di TV, di libri o di fumetti. Indipendentemente dal fatto che riguardino dei bambini che corrono intorno a labirinti, bambini in una scuola di magia, o persone che corrono cercando si sopravvivere in un contesto post-apocalittico".

Humberto Ramos: "Più di un anno fa, ero alla guida con Skottie dopo esserlo andato a prendere all'aeroporto del Messico, e di punto in bianco mi ha chiesto che cosa volessi fare dopo aver terminato il mio lavoro su Spider-Man. Ha iniziato a propormi un progetto incredibile per il resto del fine settimana...e ora sono entusiasta di dire che si tratta di Strange Academy!

Come tutte le grandi storie, è iniziata con un'idea... e quest'idea mi ha lasciato senza fiatoe. Ancora non possiamo dirvi molto, ma se rimarrete connessi, sperimenterete la magia come non avete mai visto prima nell'universo Marvel.

Benvenuto in Strange Academy! Amico, adoro il primo giorno di scuola!"

In conclusione vi lasciamo una breve sinossi dell'opera:

"Attraverso la sua storia, l'Universo Marvel ha visto la magia sorgere e cadere per deformare le menti, controllare il futuro e persino distruggere il tessuto stesso della realtà. Ora, la magia è cambiata ed è più potente - e pericolosa - che mai, e Doctor Strange è costretto a fare ciò che ha evitato per decenni: ha aperto una scuola per giovani stregoni ... ma come presto impareranno, la magia ha sempre un costo . Benvenuto in STRANGE ACADEMY!"

Strange Academy arriverà sul mercato a Marzo 2020.

Strange Academy arriverà sul mercato a Marzo 2020.