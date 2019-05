L'ambita Collector Edition di Dragon Ball Z è già andata esaurita?

Nel corso di questi ultimi mesi, i fan di Dragon Ball Z sono entrati in uno stato di pura estasi grazie alla Dragon Ball Z 30th Anniversary Collector's Edition, un riconfezionamento della serie su Blu-Ray che offrirà una gran quantità di nuovi contenuti che qualsiasi fan della serie sarebbe lieto di aggiungere alla propria collezione.

Purtroppo, però, alcune voci di corridoio sembrerebbero far presagire che oramai sia impossibile prenotarla a causa del totale esaurimento delle scorte. Infatti, i fan desiderosi d'acquistare l'ambita edizione si sono ritrovati impossibilitati a farlo. Il primo segnale di pericolo era giunto su Twitter dall'utente Mendinso, il quale notò che sul sito ufficiale di Funimation, l'edizione in questione era segnata come "esaurita". La paura non può far altro che tramutarsi in triste rassegnazione se poi si pensa che le copie stampate sono state solo 6000, particolare che di fatto ha reso la collector introvabile dopo pochissimo tempo. Per il momento Funimation non ha rilasciato commenti a riguardo, non specificando neanche se altre copie della Collector Edition verranno realizzate e distribuite.

Le copie della Dragon Ball Z 30th Collector's Edition, originariamente messe in vendita da Funimation all'inizio di aprile 2019, non solo offrono l'intera saga di Dragon Ball Z con tutti i suoi 291 episodi su Blu-Ray nel formato originale 4:3 per la prima volta in assoluto, ma al loro interno è possibile trovare anche parecchi oggetti da collezione. In particolare, è presente una "Goku figure" a colori da 11 pollici, un artbook con copertina rigida disponibile solo all'interno di questa collector, una scatola da collezione con disegnato il drago Shenron e un certificato di autenticità personalizzato e numerato.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che giusto recentemente è stato annunciato un nuovo Funko Pop di Goku Super Saiyan, oltre all'annuncio da parte di Star Comics di Dragon Ball Full Color: La saga di Freezer n.1. Inoltre, sempre al fine di festeggiare il 30° anniversario della serie, è stato annunciato che Toonami sta attualmente collaborando con la Toei Animation per la creazione di un grosso giveaway a tema Dragon Ball Z che offrirà ai fortunati vincitori - per il momento, però, solo negli USA - ricchi premi.