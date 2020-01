In America si votano gli anime del decennio, trionfano My Hero Academia e Demon Slayer

Funimation, la celebre azienda americana attiva nel ramo dell'intrattenimento, ha recentemente pubblicato i risultati del gigantesco sondaggio a tema anime redatto nelle scorse settimane nel territorio statunitense. Di seguito potete leggere candidati e vincitori divisi per genere.

Miglior serie Shonen del decennio

My Hero Academia

L'Attacco dei Giganti

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Hunter x Hunter

Le Bizzarre Avventure di Jojo

Miglior serie Shojo del decennio

Fruits Basket (2019)

(2019) Banana Fish

Orange

Puella Magi Madoka Magica

Yona la principessa scarlatta

Miglior serie sportiva del decennio

Haikyu!!

Free!

Kuroko's Basketball

MEGALOBOX

Yuri!!! on Ice

Miglior serie sci-fi/fantasy del decennio

Steins;Gate

L'Attacco dei Giganti

Dr. Stone

Psycho-Pass

Sword Art Online

Miglior serie Isekai del decennio

Konosuba

Overlord

Re: Zero

The Rising of the Shield Hero

Sword Art Online

Miglior serie Rom-com del decennio

Your Lie in April

Kaguya-sama: Love is War

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

Fruits Basket (2019)

Snow White with the Red Hair

Migliori animazioni del decennio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

L'Attacco dei Giganti

Mob Psycho 100

One-Punch-Man

Violet Evergarden

Miglior compagno del decennio in una serie anime

Happy - Fairy Tail

Chopper - One Piece

Fossette - Mob Psycho 100

Hawk - The Seven Deadly Sins

Pikachu - Pokémon

Miglior serie originale del decennio

Kill la Kill

Death Parade

Psycho-Pass

Puella Magi Madoka Magica

Yuri!!! on Ice

Miglior film anime del decennio

Your Name

A Silent Voice

Dragon Ball Super: Broly

My Hero Academia: Two Heroes

Promare

Come potete vedere, serie del calibro de L'Attacco dei Giganti o Hunter x Hunter non sono riuscite a conquistare una prima posizione. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba d'altro canto si conferma ancora una volta una delle fan favorite, conquistando un altro trofeo dopo le schiaccianti vittorie ottenute ai Newtype Awards 2019.

E voi cosa ne pensate? Concordate con il pubblico statunitense? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan del neoeletto "Shonen del decennio" inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata allo splendido trailer di uscita di My Hero Academia: Heroes Rising.