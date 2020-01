Weathering With You supera l'incasso di Your Name negli USA

Continua il grande successo del lungometraggio diretto da Makoto Shinkai: non bastava l'ottimo debutto di Weathering With You, la pellicola ha anche superato il successo ottenuto da quella precedente nel mercato americano.

A darne notizia è il sito Box Office Mojo, che ha fatto sapere che il film è riuscito a raggiungere la cifra di 5 milioni di dollari al botteghino, diventando una delle opere più di successo distribuite in Occidente da GKIDS. Questo non fa altro che confermare l'enorme impatto che stanno assumendo le opere ideate da Makoto Shinkai, che nel corso degli anni è diventato un nome importantissimo nell'industria dell'animazione giapponese.

La notizia ha entusiasmato tutti gli spettatori americani, certi ormai di vedere anche le future opere del regista in lingua inglese. Nonostante questo, come potete leggere in una precedente intervista all'ideatore di Weathering With You, Makoto Shinkai ha affermato che farebbe qualche cambiamento all'opera, che è attualmente ferma con il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, segno che i fan sono rimasti estremante soddisfatti del suo lavoro.

La pellicola, per chi non l'avesse mai vista, parla di Hokoda, un giovane ragazzo nativo di una piccola isola che decide di scappare di casa e andare a vivere a Tokyo e del suo incontro con Hina, destinato cambiare la sua vita.