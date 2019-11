AmiAmi ripropone i jeans di ONE PIECE dopo il primo sold out, ecco prezzo e tempi d'attesa

Per gli appassionati di ONE PIECE, l'eccezionale manga nato dal genio di Eiichiro Oda, i prodotti da collezione dedicati alla serie non sono mai troppi. Nel corso degli anni infatti, la saga ha espanso il proprio merchandise lanciando sul mercato diversi articoli: da gadget a videogame, da action figure a capi di abbigliamento.

È proprio a questo proposito che abbiamo deciso di informarvi del nuovo restock di AmiAmi, lo store online famoso per la messa in vendita di alcuni prodotti a tema anime. Poco tempo fa infatti il negozio iniziò a distribuire una nuova linea di jeans dedicati a ONE PIECE, che dopo appena qualche giorno di vita, registrò il tutto esaurito.

AmiAmi ha deciso di riproporre il capo d'abbigliamento in occasione del black friday, al prezzo speciale di 8580 yen (circa 70 euro). I pantaloni, visibili in calce all'articolo, sono per il 70% in cotone e per il 30% in poliestere, con una patch raffigurante lo stemma di Cappello di paglia sulla tasca posteriore sinistra. Le spedizioni partiranno a febbraio 2020, dunque il prodotto dovrebbe arrivare nel corso del mese. È inoltre bene ricordare che per fare in modo che nessuno possa rivendere online il prodotto sovrapprezzato, l'azienda ha deciso di limitare a 3 il numero di prodotti massimi acquistabili con una carta.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata agli spoiler del capitolo 964 di ONE PIECE e, casomai non lo aveste ancora fatto, anche alle bellissime parole spese da Eiichiro Oda per congratularsi con Demon Slayer.