Ammiriamo alcune tavole ricolorate del più recente capitolo del manga di Dragon Ball Super

Noto principalmente per aver sapientemente ricolorato la prima tavola di ogni capitolo (o quasi) del manga didel sensei, l’utenteci permette questo weekend di ammirare a colori le otto squadre coinvolte nel Torneo del Potere organizzato dai due

Mentre l’anime di Dragon Ball Super si appresta a proporci lo scontro finale tra Goku Ultra Istinto e Jiren, decretando la vittoria del Settimo o dell’Undicesimo Universo, la trasposizione cartacea ufficiale di Toyotaro ha appena dato inizio alla competizione atta ad eliminare sette dei dodici universi governati da Zeno.



Come accennato in un recente articolo, l’ultimo capitolo del fumetto ha infine introdotto tutte le divinità del Multiverso ed i concorrenti del suddetto torneo, che l’utente @DragonHomles ha ricolorato in maniera impeccabile. Proposte in calce all’articolo, le tre tavole vantano non solo dei colori praticamente perfetti, ma soprattutto un character design assai superiore alla scarsa qualità artistica cui ci aveva abituati Dragon Ball Super poco prima di entrare nella fase conclusiva dell’evento.



Tutti i personaggi dipinti appaiono ora proporzionati e ben ombreggiati, facendoci quasi desiderare l’uscita di un cosiddetto “anime comics” che possa permetterci di dimenticare i numerosi orrori proposti invece dall’anime ufficiale di Dragon Ball Super.

Persino i buffi guerrieri del Secondo Universo, in queste tavole, appaiono alquanto minacciosi, mentre Cabba del Sesto e i suoi compagni sembrano molto sicuri di vincere. Al contrario, i Pride Trooper dell’Undicesimo risultano piuttosto impassibili, ma l’espressione dipinta sul volto di Lord Belmond tradisce un’eccessiva fiducia - che come sappiamo è ben giustificata. A differenza di Goku, che si mostra entusiasta all’idea di affrontare nemici ancora più forti di Hit, Vegeta e gli altri rappresentanti del Settimo Universo si mostrano invece incredibilmente seri e determinati.

Quale dei tanti personaggi ricolorati da @DragonHomles è il vostro preferito?