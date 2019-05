Ammiriamo una bellissima illustrazione di Saitama e Genos di One Punch Man 2

Il nuovo episodio di One Punch Man 2 non si è risparmiato di certo in scene di diverso spessore, mostrando l'assoluta necessità del bisogno di qualcuno nei momenti di difficoltà anche per i personaggi più forti. Emblematica, infatti, è stata la brutalità di Goketsu che ha fatto passare le pene dell'inferno al povero Suiryu.

La richiesta di qualcuno nei momenti del bisogno è qualcosa che ognuno di noi, almeno una volta, ha praticato in un preciso momento di difficoltà della propria vita. L'apparizione di Saitama all'ultimo momento, quando ormai la vita di Suiryu veniva data per spacciata, è stata una benedizione divina, la risposta alle sue preghiere, che lo hanno salvato da morte certa. Dunque, siamo certi che il prossimo risvolto degli eventi prenderà una nuova piega, ora che l'eroe tra gli eroi, nome in codice Mantello Pelato, si è mostrato sul campo in tutta la sua potenza.

Che fine ha fatto, invece, Genos? Non abbiamo notizie sulla condizione in cui il neo eroe di Classe S sia ridotto, dopo lo scontro misterioso che lo ha messo ko. In ogni caso, è proprio al personaggio in questione e al suo maestro che un fan, Riiya_am, ha dedicato la sua ultima e bellissima illustrazione, che ha ricevuto migliaia di apprezzamenti e commenti positivi, complice soprattutto lo stile dell'artista chiaro e pulito, con un utilizzo dei colori sapiente e raffinato.

Nel frattempo, la minaccia Garo sta affrontando il suo nuovo combattimento su cui speriamo di vedere maggiori risvolti nella prossima puntata dell'anime, soprattutto in virtù di un prossimo episodio che speriamo sia all'altezza degli eventi narrati nel manga. E voi, piuttosto, cosa ne pensate dell'illustrazione che potete trovare in fondo alla news, vi piace?