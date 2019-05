Ammiriamo una bellissima e inquietante illustrazione di Kurotsuchi di Bleach!

Il capolavoro di Tite Kubo non è uscito indenne da una lunga serializzazione durata ben 15 anni. Vittima, da sempre, di pesanti critiche, soprattutto negli ultimi anni con l'ultimo arco narrativo, Bleach ha avuto a che fare con un pubblico numeroso ed esigente, che tuttora, nonostante gli alti e bassi, è ancora affezionato a quel travaglio.

E non c'è niente di più bello quando un'opera conclusa resta immensamente presente nel cuore dei suoi appassionati, nonostante una serializzazione su Weekly Shonen Jump non sempre delle più felici. Magari complice una pressione sempre alle stelle o aspettative troppo alte, eppure la storia di Bleach non è stata delle più genuine, se considerato il successo che era destinato ad ottenere. In ogni caso, è innegabile che la trama si è conclusa come Tite Kubo non voleva, e probabilmente troppo in fretta.

Sarà sicuramente una bella boccata d'aria fresca sapere che nel mondo la sua creatività non è mai stata dimenticata, ma soprattutto apprezzata per aver dato la vita ad alcuni dei personaggi più sensazionali nel panorama shonen nipponico. Ed è emblematico, se non al centro di tutto, come quei personaggi assurdi partoriti dalla mente di Kubo siano orchestrati dal genio dietro Mayuri Kurotsuchi. Il Capitano della Dodicesima Divisione, nonché presidente dell'istituto di ricerca degli Shinigami, è un vero e proprio sadico personaggio, con una mente distorta, al limite della follia, con una crudeltà velata nascosta da una genialità degna di ogni cosa.

Ed è proprio a questo assurdo elemento che click_burgundy dedica la sua ultima illustrazione, in basso alla news, in chiave inquietante, ma che non nasconde una dose di epicità assolutamente non indifferente. Ed è un piacere poterlo ammirare dopo aver assaporato la bellissima Yoruichi di Masashi Kudo, in due stili totalmente diversi.

Vi ricordiamo che Tsume-Art ha da poco presentato la sua nuova e strepitosa action figure di Ichigo, che non vediamo l'ora di poter avere tra le nostre mani. E voi, cosa ne pensate di questo incredibile disegno dedicato a Kurotsuchi?