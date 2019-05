Ammiriamo un bellissimo cosplay di Tobirama di Naruto Shippuden!

La mitologia di Naruto Shippuden creata dal sensei Masashi Kishimoto è caratterizzato da un mondo ninja estremamente ampio, un universo di personaggi e sotto nazioni che rendono particolarmente variegate le nature stesse dei personaggi. Molti di essi, sono ricchi di originalità che più volte avremmo voluto vedere approfondite.

Emblematico di uno dei casi più interessanti all'interno di un franchise estremamente importante come quello di Naruto, è la figura del II Hogake del Villaggio della Foglia, Tobirama Senju. Il fratello minore di Hashirama, il I Hogake celebre per uno degli scontri più entusiasmanti dell'intera saga contro Madara Uchiha, ha avuto piccoli spazi all'interno della storia di Kishimoto sensei, pur non nascondendo un alone incredibile di curiosità e mistero che vorremmo conoscere sempre di più.

La figura, inoltre, è stata recentemente protagonista di uno speciale cosplay da parte di un fan del brand, noto con il nome di Letterb0omb su Reddit, che ne ha approfittato per condividere la sua personale interpretazione di un Hogake tanto formidabile quanto immensamente interessante. La rappresentazione è diventata virale in breve tempo, prestandosi a numerosi apprezzamenti degli appassionati del brand che ne hanno valorizzato la resa visiva, ricca di dettagli. Il cosplay, che potete ammirare in fondo alla news, lascia poco da intendere ai motivi per la quale sia piaciuto tanto, complice un costume a dir poco spaziale.

Gli appassionati dell'opera sono da sempre maestri nella condivisione della propria passione, proprio come ha fatto il Presidente del Brasile Bolsonaro con Naruto o un fan che ha immaginato Kakashi Hatake al femminile.

E voi, invece, cosa ne pensate del meraviglioso cosplay di Letterb0omb?