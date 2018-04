Ammiriamo Char Aznable nel trailer del sesto OAV di Mobile Suit Gundam - The Origin

Sin dal suo esordio, avvenuto ormai nel 2015,si è subito ritagliata un posto tra le serie di OAV più amate dai tantissimi fan di, i quali, nel mese di maggio, potranno finalmente ammirare l’attesissima conclusione del progetto.

Come segnalato solo qualche giorno fa, “Mobile Suit Gundam: The Origin VI: L’Ascesa della Cometa Rossa” sarà il sesto ed ultimo OAV della serie, che appunto concluderà l’arco narrativo intitolato “Chronicle of the Loum Battlefield”. Per celebrarne l’imminente rilascio, attualmente previsto nel solo Giappone per il prossimo 5 maggio, la produzione ha diffuso in rete un nuovo trailer che vi proponiamo in calce all’articolo.



“L’Ascesa della Cometa Rossa” seguirà le vicende del giovane soldato di Zeon, Char Aznable, il quale non si è ancora guadagnato il suo leggendario soprannome. L’episodio si focalizzerà inoltre sull’inizio del cosiddetto “Progetto V” della Federazione Terrestre, il quale si concluderà con la creazione del Gundam RX-78-2.



Di seguito vi proponiamo invece la sinossi ufficiale della serie.



“Qual è stata la tragedia che ha segnato il destino di Char Aznable, l’uomo in seguito soprannominato ‘La Cometa Rossa’, nonché asso delle forze di Zeon, e di sua sorella Sayla Mass? I viaggi dei due fratelli, provocati dall’improvvisa morte del loro padre Zeon Zum Deikun, che era un capo degli Spacenoidi, sono affrontati nei quattro episodi delle “Cronache di Char e Sayla”.



Finalmente verranno svelati i segreti della famiglia Zabi, che prende il controllo di Side 3 e guida il Principato di Zeon, gli esordi di molti piloti di Zeon che in seguito combatteranno nella cosiddetta ‘Guerra di Un Anno’, i segreti dei Mobile Suit in via di sviluppo, i conflitti con la Federazione Terrestre, e la scia di eventi che hanno portato all’inizio della guerra!”



In Italia l'anime di Mobile Suit Gundam - The Origin è edito da Dynit, che finora ha pubblicato nel nostro paese le edizioni home video (in DVD e Blu-ray disc) dei primi cinque OAV.