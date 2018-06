Ammiriamo la copertina del 24° capitolo del manga di Boruto: Naruto Next Generations

Approdato nelle fumetterie nipponiche soltanto ieri, 31 maggio 2018, il 24° capitolo di Boruto: Naruto Next Generations presenta una splendida copertina a colori, che di conseguenza ha immediatamente fatto il giro della rete. Sulla stessa, inoltre, vi è raffigurato il misterioso personaggio reintrodotto nello scorso numero...

Visionabile in calce all’articolo, la copertina del capitolo presenta invero una splendida illustrazione di Kawaki, il combattente che nella scena iniziale del primo capitolo della serie (apparentemente ambientata in un lontano futuro) ha lasciato intendere di aver ucciso il Settimo Hokage, Naruto Uzumaki, e di voler fare altrettanto col protagonista Boruto.



Introdotto ufficialmente nel corso del capitolo 23 di Boruto: Naruto Next Generations, il ragazzo è stato ritrovato privo di conoscenza dalla Squadra 7 dello stesso Boruto Uzumaki, che in quella occasione non ha potuto fare a meno di notare il sigillo sulla mano sinistra del guerriero: lo stesso simbolo comparso sulla sua mano destra dopo lo scontro con Momoshiki! È mai possibile che si tratti solo di una coincidenza?

Dal momento che al personaggio è stata addirittura dedicata la copertina del prossimo capitolo, è plausibile che il ragazzo, da questo momento in poi, diventi una figura ricorrente all'interno del manga. Dopotutto, se ricordate, lo scambio di battute avvenuto nel primo capitolo del fumetto suggeriva che lui e Boruto potrebbero instaurare lo stesso rapporto di amicizia e rivalità che caratterizzava Naruto e Sasuke Uchiha nella serie del sensei Kishimoto.