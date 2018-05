Ammiriamo la copertina del primo Blu-ray di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Approdato lo scorso 7 aprile sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni sabato ci propone un nuovo episodio con sottotitoli in italiano, l’anime Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online si appresta a far capolino anche nei negozi di tutto il Giappone.

Non è ancora chiara la data esatta in cui il primo volume dell’edizione home video approderà sugli scaffali nipponici, ma nel frattempo, nelle ultime ore, è emersa in rete la copertina ufficiale del primo box DVD/Blu-ray disc. Visionabile in calce all’articolo, la cover raffigura l’indiscussa protagonista dello show, ossia la piccola LLENN, e la misteriosa giocatrice incontrata nel secondo episodio dell’anime, Pitohui.



È stato proprio l’incontra fra le due ragazze a spingere LLENN a partecipare all’evento noto come “Squad Jam”. Poiché ha qualche difficoltà a trovare degli amici nel mondo reale, la bellissima studentessa universitaria Karen Kohiruimaki si è rifugiata nel mondo digitale di Gun Gale Online ed è qui che Pitohui, sempre alla ricerca di nuove sfide, ha promesso a LLENN che, qualora riuscisse a sconfiggerla in un regolare duello, la incontrerà offline.

In attesa di scoprire se e quando l'editore Dynit proporrà al pubblico italiano le edizioni home video di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale pubblicata sulla piattaforma VVVVID.

"Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l'occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!"