Ammiriamo la copertina del primo volume di Fairy Tail: 100 Years Quest

Lanciato in Giappone soltanto lo scorso luglio, Fairy Tail: 100 Years Quest è il sequel diretto della travolgente opera a fumetti realizzata dal sensei Hiro Mashima. Poiché il manga è stato inizialmente pubblicato a cadenza settimanale, il primo volume dell’opera verrà rilasciato in patria già fra qualche giorno!

Atteso nei negozi nipponici per il prossimo 9 novembre, l’albo vanterà una copertina dedicata ai principali protagonisti di Fairy Tail, i quali saranno affiancati dalle principali new entry della serie. Visionabile in calce all’articolo, questa include infatti l’intero Team Natsu, ossia i Dragon Slayer Natsu Dragneel e Wendy Marvell, la maga degli Spiriti Stellari Lucy Heartfilia, la spadaccina Erza Scarlett, il Devil Slayer del ghiaccio Gray Fullbuster e gli Exceed Happy e Charle.



Sullo sfondo trovano invece spazio l’anziano Elefseria, che nel corso di Fairy Tail: 100 Years Quest ha incaricato il Team Natsu di sigillare i cinque Draghi Divini, e la misteriosa Touka, un’affascinante fanciulla che si è recentemente unita alla gilda di Fairy Tail. Questa curiosa figura, che si dichiara innamorata del protagonista Natsu, sembra però nascondere un tremendo segreto, nonché l’inspiegabile capacità di rubare i poteri magici altrui... È mai possibile che il suo potere rivaleggi con quello di Zeref?

Ambientato immediatamente dopo la conclusione di Fairy Tail, lo spin-off è disegnato dall’artista Atsuo Ueda sotto la supervisione dello stesso Hiro Mashima, che invece ne cura la sceneggiatura. Dal momento che Fairy Tail non si è ancora concluso nel nostro paese, l’opera risulta momentaneamente inedita, ma è probabile che l'editore Star Comics lo proponga ai propri lettori subito dopo la conclusione del fumetto originale.