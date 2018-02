Ammiriamo la copertina giapponese del 21° volumetto del manga Blue Exorcist

Mentre in Italia è stato da poco pubblicato il 19° albo di, la divisione nipponica diha confermato nelle ultime ore che il 21° tankobon del fumetto disarà lanciato in patria il prossimo 2 marzo 2018.

Per l’occasione, Amazon ne ha pubblicato anche la bellissima copertina, che vi proponiamo in calce all’articolo. La suddetta cover immortala proprio il giovane protagonista, Rin Okumura, in una situazione poco chiara: piegato sulle ginocchia e avvolto dalle caratteristiche fiamme blu che ha ereditato dal proprio padre, Satana, Rin guarda verso l’alto e urla di rabbia. Cosa potrà mai essere accaduto nel suddetto volume da provocare una simile reazione del giovane Okumura? È mai possibile che siano di nuovo invischiati gli Illuminati?



Ideato e disegnato dall'artista Kazue Kato, Blue Exorcist (anche noto in patria come Ao no Exorcist) è un manga shonen pubblicato in Giappone sul magazine Jump Square di Shueisha dal mese di giugno 2011. In Italia l’opera è edita da Planet Manga (divisione di Panini Comics), che lo scorso dicembre ci ha proposto il 19° volume della serie tutt’ora in corso. Dal fumetto sono state inoltre tratte due serie televisive, un film d’animazione, due OAV ed un manga spin-off incentrato su Yukio Okumura, il fratello gemello del protagonista.