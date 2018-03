Ammiriamo Emilia e Rem nel nuovo poster di Re:Zero - Starting Life in Another World

Annunciato solo qualche giorno fa, il nuovo OAV diha già ispirato la produzione di uno splendido poster in formato B2 che vede per protagoniste le bellissime

Visionabile in calce all’articolo, il suddetto ci mostra le due fanciulle molto vicine e addirittura abbracciate, nel mezzo di quello che sembrerebbe uno splendido e suggestivo campo di ciliegi. Osservando i loro volti felici e spensierati, non vi viete spontaneo chiedervi che fine possano aver invece fatto il protagonista Subaru Natsuki e Ram, l'altrettanto graziosa sorella gemella di Rem?

Ideata dallo scrittore nipponico Tappei Nagatsuki, Re:Zero - Starting Life in Another World (lett. "Re: vita da capo in un mondo parallelo") è una serie di light novel illustrata da Shin'ichirō Ōtsuka e lanciata in Giappone nel 2014. A distanza di soli cinque anni, la serie tuttora in corso annovera già 15 volumetti, più tre storie secondarie e due raccolte di storie brevi. Tre adattamenti manga, prodotti da Media Facotry e Square Enix, sono stati invece serializzati tra il 2014 e il 2015. Finora la serie ha poi ispirato una serie d’animazione di 25 episodi, trasmessa in Giappone dal 3 aprile al 18 settembre 2016.



In Italia i romanzi di Re:Zero - Starting Life in Another World sono editi da J-POP (Edizioni BD), che finora ne ha pubblicato i primi due volumetti e ben due trasposizioni a fumetti, mentre la terza è stata soltanto annunciata. L’anime, infine, è interamente visionabile su Crunchyroll con sottotitoli anche in italiano.