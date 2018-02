Ammiriamo l'eroina di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online nel nuovo poster!

Manca sempre meno all’esordio disul circuito televisivo nipponico, ma nel frattempo i fan, attraverso il nuovo poster, hanno potuto dare un primo sguardo alla giocatrice che si nasconde dietro l’avatar della protagonista

Visionabile in calce all’articolo, il poster immortala infatti sia la piccola LLENN, giocatrice di GGO che in genere utilizza soltanto pezzi di equipaggiamento di colore rosa, che la sua utilizzatrice, Karen Kohiruimaki, una ragazza molto alta che nella vita reale è afflitta da qualche fastidioso complesso di troppo. Proprio la sua eccessiva altezza è il motivo che l’ha spinta a creare un avatar grazioso e dalle dimensioni assai ridotte. Quando LLENN incontrerà Pitohui, le due prenderanno parte ad una battle royale chiamata Squad Jam e ambientata nel mondo di GGO.



Nel poster, intanto, la splendida Karen Kohiruimaki ha grosso modo lo stesso aspetto proposto dalle illustrazioni presenti nei romanzi di Alternative Gun Gale Online. Ha dei lunghi capelli neri e indossa un maglione a collo alto, ma sfortunatamente la maggior parte del suo viso è coperto dal dispositivo VR che utilizza per collegarsi a GGO.

Tratto dalla serie di romanzi dell’autore Keiichi Sigsawa, Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online vedrà Kusunoki Tomori nei panni di Kohiruimaki Karen/LLENN, mentre Hikasa Yoko sarà Pitohui, Akasaki Chinatsu sarà Shinohara Miyu/Fukaziroh, e Okitsu Kazuyuki sarà Asougi Goushi. La messa in onda del nuovo spin-off di SAO è attualmente prevista per il mese di aprile 2018.