Ammiriamo Erza di Fairy Tail disegnata da Hajime Isayama, autore de L'attacco dei Giganti

Nonostante il manga disi sia concluso lo scorso luglio, dopo undici lunghi anni di serializzazione, l’autore Hiro Mashima ha confermato che per il brand non è ancora giunta la fine, in quanto il suo fumetto riceverà una terza trasposizione animata già durante l’anno corrente.

Anche grazie agli sketch che il sensei diffonde costantemente via Twitter, il successo della serie non accenna a diminuire, ispirando una moltitudine di fan art. Tra i più sfegatati appassionati di Fairy Tail, a quanto pare, vi è persino l’autore de L’attacco dei Giganti, Hajime Isayama, il quale ha dedicato un suo sketch alla splendida maga Erza Scarlet, che vi mostriamo in calce all’articolo.



Come potrete notare voi stessi, il volto di Erza, nell’illustrazione riportata di seguito, ricorda molto quello di Mikasa Ackerman, uno dei personaggi principali di Attack on Titan del sensei Isayama. Assai più snella del solito, la maga spadaccina presenta effettivamente un volto piuttosto realistico, mentre la sua armatura vanta un livello di dettaglio mai raggiunto prima. Persino la gonna blu della fanciulla, in questo disegno, presenta delle placche protettive atte a proteggere i due fianchi ed il bacino, mentre la sua spada risulta immensa.

La straordinaria qualità del disegno non vi fa desiderare che il sensei dedichi qualche sketch anche al protagonista Natsu Dragneel?

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che ne ha recentemente pubblicato il 53° volumetto. Dal fumetto, inoltre, sono state tratte una lunga serie anime (parzialmente trasmessa anche nel Bel Paese), vari OVA e due lungometraggi di animazione.