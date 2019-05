Ammiriamo un fantastico Sasuke con Susanoo disegnato da Masashi Kudo!

Sappiamo che il character designer della serie animata di Bleach, Masashi Kudo, è rimasto molto legata all'opera di Tite Kubo. Arrivano infatti suoi disegni legati al manga appena citato e di recente ha pubblicato una bellissima Yoruichi. Questa volta però pare essersi spostato su un'altra ex opera di Weekly Shonen Jump; stiamo parlando di Naruto.

Sappiamo che Masashi Kudo si tratta di un abilissimo animatore e disegnatore, che ha partecipato, grazie al suo talento, a moltissime produzioni animate. Nonostante abbiamo lavorato per moltissimo tempo alla serie e ai lungometraggi di Bleach, Kudo ha lavorato come key animator anche per le serie Naruto e Naruto Shippuden.

In questo suo nuovo disegno, che potete trovare in calce alla notizia, ha deciso di raffigurare uno dei personaggi principale della serie, ormai conclusa cinque anni fa, di Masashi Kishimoto: Sasuke Uchiha mentre utilizza Susanoo. Sappiamo che l'autore è attualmente impegnato nel suo nuovo progetto Samurai 8: La storia di Hachimaru, il cui primo capitolo arriverà il prossimo 13 maggio.

Tuttavia, Naruto gode ancora di grande popolarità tra gli appassionati e l'artwork, realizzato in digitale da Masahi Kudo, ha riscosso un grande successo. Il suo stile non sia avvicina molto a quello di Kishimoto, ma è più riconoscibile rispetto a quello della serie animata del ninja della foglia.

