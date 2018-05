Ammiriamo finalmente la copertina del sesto volume del manga di Dragon Ball Super

Mentre in Italia è recentemente uscito il 4° volume del manga di Dragon Ball Super, fra meno di tre settimane i fan nipponici potranno portare a casa il sesto albo della trasposizione a fumetti dell’omonima serie televisiva. Poiché la data di lancio si avvicina, Shueisha ne ha finalmente svelato la copertina ufficiale.

Visionabile in calce all’articolo, la copertina del manga disegnato dal sensei Toyotaro ci mostra il protagonista Son Goku in groppa ad una creatura assai bizzarra e mai comparsa prima nell’universo inventato da geniale Akira Toriyama. Sullo sfondo trovano invece posto Goten, Trunks e l’asociale Vegeta, mentre nel centro della copertina possiamo ammirare Crilin assieme alla sua famiglia.



Come confermato dall’immagine promozionale riportata di seguito, il volume sarà incentrato sull’inizio del Torneo del Potere organizzato dal sommo Zeno, al quale dovranno partecipare gli otto universi ritenuti più “deboli” e dunque immeritevoli di continuare ad esistere. Di conseguenza, il volume vedrà Goku reclutare C-18, suo fratello C-17 e addirittura il sommo Freezer, il quale riuscirà a strappargli la promessa di resuscitarlo.



Nel sesto universo, intanto, il piccolo Cabba recluterà le potenti Saiyan di nome Kale e Caulifla, le quali si dimostreranno delle combattimenti caparbie e molto abili. Come saprà chi ha seguito l’ultimo arco narrativo proposto nell’anime, i due combattenti più pericolosi dell’intero torneo vivono invece nell’Undicesimo Universo, dove il Candidato Dio della Distruzione Toppo cercherà di convincere il compagno Jiren il Grigio a scendere in campo per conquistare il diritto di sopravvivere e le portentose Super Sfere del Drago.

E voi, cosa ne pensate della copertina del sesto volume?