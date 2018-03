Ammiriamo Futaba Sakura nella nuova key visual di Persona 5 The Animation

Mentre il poster diffuso solo qualche giorno fa ci ha permesso di dare un ulteriore sguardo al giovane, protagonista indiscusso dell’imminente, la nuova key visual diffusa in giornata daimmortala la graziosa

Seduta dinanzi all’ingresso di un café e sfoggiando il suo look un po' aggressivo, la sensuale Futaba appare alquanto pensierosa, se non addirittura seccata, come se stesse aspettando qualcuno che tarda a raggiungerla. Ma a chi avrà mai dato appuntamento questa giovane e appariscente hikikomori che assai di rado si azzarda a uscire dalla propria abitazione?

Come appreso solo qualche settimana fa, il primo episodio della trasposizione animata di Persona 5 esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 7 aprile. Il primo episodio dell'anime tratto dal famoso JRPG verrà infatti trasmesso ogni sabato sulle reti giapponesi Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, MBS, BS11 e AbemaTV, mentre il lunedì verrà replicato su GYAO.

In attesa di poter visionare la prima puntata, vi ricordiamo che lo staff, finora, ha diffuso delle splendide key visual dedicate a Makoto Nijima, Yusuke Kitagawa, Ann Tamaki, Morgana, Ryuji Sakamoto e al protagonista Ren Amamiya. Sebbene di giorno appaiono dei normali studenti (o quasi), i suddetti personaggi fanno parte del gruppo ribelle noto come “Phantom Thieves of Hearts”, il cui principale intento è quello di cambiare in meglio la società in cui vivono.

Diretto da Masashi Ishiyama (Shinsekai yori), il nuovo anime sarà sceneggiato da Shinichi Inotsume (Hayate the Combat Butler), mentre Shoji Meguro, già compositore delle musiche del gioco originale, ne curerà la colonna sonora.