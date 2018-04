Ammiriamo l'inizio del "lieto evento" nel trailer dell'episodio 831 di ONE PIECE!

Al termine della lunga mareggiata che ci ha tenuto compagnia negli ultimi dodici mesi, l’anime disi è recentemente addentrato nell’evento più importante dell’arco narrativo di, mettendo infine in atto una serie di eventi che ci condurranno verso l’esplosivo climax della saga.

Mentre lo scorso episodio della serie ha dimostrato la straordinaria potenza di Charlotte Katakuri, Oven e Daifuku, tutti e tre in possesso di incredibili poteri derivanti dai Frutti del Diavolo, la puntata 831 segnerà l’inizio della cerimonia che (almeno sulla carta) unirà Sanji e Pudding nel sacro vincolo del matrimonio.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio ci mostra in anticipo la reazione che avrà Sanji quando poserà gli occhi sulla sua stupenda promessa sposa, che come ormai sappiamo sta soltanto recitando la propria parte. Nonostante il cuoco di Cappello di Paglia sia ormai a conoscenza dell’inganno, la sua reazione sarà, come prevedibile, alquanto spontanea: cascherà immancabilmente ai piedi della meravigliosa fanciulla!

Nel frattempo, Bege e i Pirati di Cappello di Paglia metteranno in atto il piano architettato dal boss mafioso, mentre Big Mom sembra già pregustare il momento in cui potrà posare le sue enormi mani sulla tecnologia del Germa 66. Chi riuscirà ad attuare il proprio piano e a soggiogare la fazione avversaria? Sarà Big Mom a raggiungere lo scopo prefissato, o saranno invece Luffy e Bege a togliere di mezzo uno dei quattro Imperatori del Nuovo Mondo?

Dal momento che il trailer, nei suoi ultimi scatti, ci mostra Sanji e Pudding raggiungere il luogo in cui si celebreranno le nozze, i fan di ONE PIECE non dovranno attendere ancora molto per scoprire le conseguenze di questi ambiziosi piani mortali!