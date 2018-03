Ammiriamo il look dei protagonisti di Steins;Gate 0 attraverso trailer e poster inediti

Dal momento che la serie originale diha saputo raccogliere, negli anni, una spropositata mole di consenti, i fan del brand sperano che anchepossa avere lo stesso successo e vantare una qualità complessiva anche superiore alla precedente incarnazione serie animata legata al franchise.

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo trailer rilasciato negli ultimi giorni dalla produzione ci mostra un Rintarou Okabe distrutto e disperato, poiché non è riuscito a salvare la vita della bella scienziata Kurisu Makise. La storia di Steins;Gate 0 ha infatti inizio nel 2010, dopo che Rintarou accetta di non poter salvare la suddetta dai mortali paradossi in cui è finita. Addolorato dalla sua tragica dipartita, Rintarou si lascia alle spalle i suoi giorni di scienziato pazzo e comincia ad avere dei flashback che risalgono al tempo trascorso con Kurisu nel mondo Alpha.



Tutto cambia quando Alexis Leskinen, il professore di Kurisu presso l’università, avvicina Rintarou con la precisa intenzione di testare una nuova Intelligenza Artificiale chiamata Amadeus. Il sistema di Amadeus può infatti immagazzinare i ricordi e creare delle perfette emulazioni degli esseri umani, permettendo allo stesso Rintarou di creare una specie di copia di Kurisu. Le cose, tuttavia, si mettono nuovamente male quando il SERN decide di entrare in azione… di nuovo.

Sia il nuovo filmato che il poster riportato di seguito ci mostrano i nuovi look che i vari personaggi del cast sfoggeranno nel corso di Steins;Gate 0, confermando il ritorno degli storici doppiatori nipponici che preso parte alla serie precedente. Mamoru Miyano presterà dunque la propria voce a Rintaro Okabe, mentre la sempre straordinaria Kana Hanazawa sarà la dolce Mayuri Shiina, Tomokazu Seki sarà il geniale Itaru "Daru" Hashida, Asami Imai sarà Kurisu Makise, Saori Goto sarà Moeka Kiryu, Yu Kobayashi sarà Luka Urushibara, Halko Mamoi sarà Faris Nyan-nyan, Yukari Tamura sarà Suzuha Amane, Sayuri Yahagi sarà Maho Hiyajo, Megumi Han sarà Kagari Shiina, e Yakuri Tamura sarà Yuki Amane.

Adattamento animato dell’omonima visual novel, la serie di Steins;Gate 0 esordirà sul circuito nipponico il prossimo 11 aprile. La serie si comporrà di 23 episodi, più una puntata extra che verrà inclusa solo nelle edizioni DVD e Blu-ray disc.