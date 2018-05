Ammiriamo il maestro Eiichiro Oda al lavoro su uno sketch di ONE PIECE!

Che ONE PIECE sia il manga più famoso al mondo dopo Dragon Ball non è certamente una novità; come non è una novità il fatto che Eiichiro Oda, il creatore della serie, sia uno dei mangaka più prolifici degli ultimi anni. Il rapporto tra velocità e qualità dei disegni è sempre molto alto, e ora, il maestro, ha mostrato la nascita di uno sketch.

Come potete vedere in calce alla notizia, Eiichiro Oda si è cimentato in un disegno a colori che ritrae Rufy, Chopper e altri membri della Ciurma di Cappello di Paglia intenti a rilassarsi presso una splendida spiaggia assolata.

Oda viene mostrato mentre disegna a velocità doppia rispetto al normale, ed avrà certamente impiegato un lasso di tempo ragionevole per completare lo sketch, ma la qualità del dettaglio, del colore, dell'impostazione e di tutte quelle specificità che rendono il suo stile così unico (e tanto imitato) è di altissimo profilo, e in pochi riuscirebbero a realizzare un disegno così completo in così poco tempo.

In primo piano vediamo Rufy con un salvagente alla vita e Chooper sdraiato sul suo cappello di paglia, mentre alle loro spalle, Nami, Zoro, Sanji e Usop si trovano in mare intenti a godersi la splendida giornata donata loro da Eiichiro Oda.

ONE PIECE continua intanto la sua corsa ultra ventennale sulle pagine di Weekly Shonen Jump, dove Oda è pronto a porre in essere l'arco narrativo del "Reverie".