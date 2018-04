Ammiriamo Natsu, Lisanna e Wendy di Fairy Tail nei nuovi sketch di Hiro Mashima

Come ogni settimana, il sensei Hiro Mashima, stimato autore di manga del calibro di Rave - The Groove Adventure e Fairy Tail, ha dedicato alcuni sketch ai protagonisti della propria opera più famosa a livello globale. Il risultato potrebbe tuttavia non piacere ai fan della coppia formata da Natsu Dragneel e Lucy Heartphilia!

Visionabile in calce all'articolo, il primo dei due nuovi sketch ci mostra infatti il focoso protagonista di Fairy Tail in compagnia di una donzella alquanto diversa dalla bionda e avvenente Maga degli Spiriti Stellari che troppo spesso lo accompagna nelle illustrazioni realizzate dal sensei. Se le immagini pubblicate negli ultimi mesi Mashima ci avevano infatti portato a immaginare un futuro felice per i due eroi del fumetto, il nuovo sketch odierno sembra invece voler riaprire la partita tra le due compagne di gilda.

In compagnia di Lisanna, la più giovane e delicata dei tre fratelli Strauss, Natsu si mostra alquanto allegro e spensierato, e addirittura allunga la mano sulla spalla della fanciulla. Significa forse che la coppia "NaLu" non sia ancora consolidata abbastanza?

Il secondo sketch, invece, immortala la piccola Wendy Marvel, Dragon Slayer dell'Aria, allenarsi duramente in compagnia di Charle per aumentare la propria forza e resistenza fisica. Utilizzando una fune, la fagazzina corre legata ad un pesante pneumatico, incurante della fatica e delle dimensioni dello stesso.

Prima di chiudere vi ricordiamo che nelle scorse settimane è stato pubblicato in Italia il primo albo (di due) di Fairy Tail S - Short Stories, una divertente raccolta di storie brevi ambientate nell'universo creato dal geniale Hiro Mashima, che quest'anno ci proporrà non solo una nuova opera, ma addirittura il sequel ufficiale di Fairy Tail.