Ammiriamo la nuova key visual di Magical Girl Special Ops Asuka

Il sito ufficiale nipponico dell’anime intitolato Magical Girl Special Ops Asuka ha recentemente pubblicato una nuova key visual della serie, la quale ci permette di ammirare grossomodo tutti i personaggi principali dell’opera.

Nota in patria come Mahō Shōjo Tokushūsen Asuka e tratta dall’omonimo fumetto di Makoto Fukami e Seigo Tokiya, la serie verrà trasmessa a partire dall’11 gennaio 2019 sulle reti nipponiche MBS e TBS, e solo in seguito anche su BS-TBS, AT-X e CBC. In Giappone, inoltre, l’anime sarà eseguibile anche su Amazon Prime Video, ma non è ancora chiaro se la piattaforma di streaming proporrà l’anime anche nelle altre nazioni del globo.

Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, Code:Realize -Guardian of Rebirth-) dirige la serie presso lo studio d’animazione LIDEN FILMS (The Heroic Legend of Arslan, Terra Formars). Makoto Fukami (Berserk, Yuruyuri San Hai!) e Norimitsu Kaihō (School-Live!, Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School: Despair Arc) ne curano invece la composizione, mentre a Yoko Suzuki (Bleach, Polar Bear's Café) è stato affidato il character design. Le musiche, infine, saranno composte da R.O.N (FLCL Alternative, Kuroko's Basketball).

Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

“Un gruppo di giovani donne con dei poteri misteriosi sono apparse per sconfigge delle creature 'non morte' che stavano attaccando la Terra. Ora, dopo tre anni di apparente pace, sono riemerse le stesse creature malvagie. Cinque ragazze magiche dovranno ritornare in guerra, con il Magical Girl Special OPS Force, per difendere l'umanità da queste calamità.”