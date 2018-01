Ammiriamo la nuova sigla di apertura della seconda stagione di Overlord!

Approdata solo qualche giorno fa sul circuito televisivo nipponico, la seconda stagione di Overlord vanta dei temi di apertura e chiusura completamente nuovi, cantati rispettivamente dalle band

Visionabile in chiosa all’articolo, la nuova opening "Go Cry Go” rappresenta un’esplosiva re-introduzione al vasto mondo della serie, in quanto include la maggior parte dei personaggi tratti dai romanzi del sensei Kugane Maruyama. Trasmesso all’inizio del mese corrente, il primo episodio della stagione ha difatti gettato le basi per una grande guerra fra la gilda di Ainz Ooal Gown ed i territori vicini, promettendo agli spettatori degli interessanti sviluppi.



Prodotta dallo studio Madhouse sotto la direzione di Naoyuki Itou, la seconda stagione di Overlord vanta le musiche della compositrice Yuki Sugawara ed il character design di Takahiro Yoshimatsu e Satoshi Tasaki. Come rivelato dalle new-entry del cast vocale, la stagione - ancora una volta composta da tredici episodi soltanto - introdurrà una nutrita selezione di personaggi inediti.



Lanciata sul mercato nipponico nel 2010, la serie di light novel di Overlord si compone ormai di dodici volumi, dai quali sono stati già tratti un manga scritto da Satoshi Oshio e disegnato da Hugin Miyama, e due serie di animazione prodotte da Madhouse. Dal progetto, infine, sono anche stati tratti due film di animazione, i quali riassumono gli eventi della serie.