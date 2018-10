Ammiriamo la nuova statua tratta da Naruto Shippuden e dedicata a Hinata

Il sodalizio nipponico formato da Bandai e MegaHouse ha recentemente annunciato la prossima statica che si unirà alla già ricca linea di statue denominate “Naruto Gals”: si tratta ancora una volta di Hinata Hyuuga, che per l'occasione verrà scolpita con un meraviglioso e tradizionale abito nuziale giapponese.

Visionabili in calce all’articoli, le nuove immagini rilasciate dall’azienda manufattrice ci mostrano una statua finalmente colorata e ricca di dettagli, come imposto dalla tradizione MegaHouse. Prodotta in ABS e PVC, la statica vede la fanciulla indossare lo stesso vestito che abbiamo potuto ammirare nel finale di Naruto Shippuden, quando la giovane kunoichi del Villaggio della Foglia ha finalmente coronato il proprio sogno nel cassetto: sposare Naruto Uzumaki, colui che ha amato più di ogni altra cosa fin da quando era solo una bambina.



Coi capelli raccolti in una coda di cavallo, la ragazza indossa un vistoso kimono bianco e rosso, che ben si intona al rossetto utilizzato per l’occasione. Sfortunatamente MegaHouse non ha svelato il nome dello scultore cui è stato affidato il progetto, ma già da queste prime immagini si evince che il prodotto vanterà una qualità indiscutibile.



Venduta alla non troppo modica cifra di 12.800 Yen (circa 100 euro al cambio), la statua è alta ben 21 cm e verrà rilasciata nel mese di marzo 2019, in tiratura estremamente limitata. I preordini sono già stati aperti sul sito ufficiale di Premium Bandai, che appunto ne detiene l'esclusiva.

Accoglierete questa straordinaria statua di Naruto Shippuden nella vostra collezione di modellini?