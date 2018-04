Ammiriamo la nuova videosigla di apertura di Persona 5 The Animation

Atteso sia dai fan del videogioco che dai curiosi, Persona 5 The Animation è ormai giunto al quarto episodio, ragion per cui lo staff della serie, dopo aver introdotto i personaggi principali del cast, ha tirato fuori dal proprio cilindro una versione alternativa della videosigla di apertura.

Eseguito da Lyn, il tema di apertura è sempre "Break In to Break Out”, ma la maggior parte delle animazioni che accompagnano la canzone è stata sostituita a partire dal quarto episodio. Come risultato, la videosigla contiene ora dei potenziali spoiler e sta già spaccando i fan fra chi preferiva la precedente versione e chi, invece, predilige la nuova. Ve ne proponiamo il video completo in calce all’articolo, invitandovi a utilizzare i commenti per esprimere la vostra preferenza.

Di seguito, invece, vi proponiamo la sinossi ufficiale diffusa da Aniplex of America, che appunto detiene i diritti di Persona 5 The Animation in Occidente.



“Dopo essersi trasferito all'Accademia Shujin di Tokyo, Red Amamiya sta per cominciare il suo secondo anno scolastico. In seguito ad un particolare incidente, il suo Persona si risveglia e assieme ai suoi amici forma il gruppo noto come ‘Phantom Thieves of Hearts’, allo scopo di correggere i cuori degli adulti corrotti rubando loro la fonte dei propri desideri distorti.”

Prodotto dallo studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Fairy Tail), l'anime di Persona 5 The Animation è trasmesso ogni domenica sulle reti giapponesi Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, MBS, BS11 e AbemaTV.