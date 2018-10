Ammiriamo le nuove sigle di apertura e chiusura dell'ultima stagione di Fairy Tail!

Trasmesso nel cuore della notte sul circuito televisivo nipponico, l’esordio del primo episodio della nuova serie di Fairy Tail (a conti fatti il 278°) segna l’inizio dello scontro finale fra il protagonista Natsu Dragneel e l’enigmatico Zeref, il leggendario Stregone Oscuro capace di estinguere qualsiasi forma di vita...

Visionabili in calce all’articolo, le nuove sigle di apertura e chiusura di Fairy Tail hanno già fatto capolino su Twitter, dove i fan sembrano già piuttosto soddisfatti della qualità del nuovo anime. Eseguito da LOL, il tema di apertura è intitolato "Power of the Dream”, mentre il tema di chiusura, cantato da Beverly, si intitola "Endless Harmony”. Curiosamente, nessuno dei due artisti aveva mai composto una sigla per il brand di Fairy Tail.

Anticipata un anno fa dallo stesso Hiro Mashima, autore del fumetto originale, l’ultima serie di Fairy Tail è ripartita proprio dove si era interrotta la precedente: poiché il Master Makarov ha sciolto la gilda, Natsu, Lucy e Happy dovranno ritrovare i compagni sparpagliata per tutto il continente di Magnolia e prepararsi a dovere per poter contrastare il nemico proveniente dall’altro capo dell’oceano...

E voi, avete già visionato il primo episodio della terza serie di Fairy Tail? E soprattutto, cosa ne pensate delle nuove sigle dell'anime?