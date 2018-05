Ammiriamo il nuovo look di un personaggio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Ora che la serie è giunta al quinto episodio, i fan hanno riconosciuto la differenza percepibile tra Sword Art Online ed il suo recente spin-off, Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online. Il nuovo anime sta invero riscuotendo un successo sempre maggiore, anche grazie alle splendide fanciulle e alle tante illustrazioni diffuse dallo staff.

Visionabile in calce all’articolo e pubblicata sulle pagine del magazine nipponico Dengeki G, la più recente key visual di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online ci mostra la protagonista Karen Kohiruimaki e la sua amica d’infanzia Miyu Shinohara, rispettivamente alter-ego delle minute LLENN e Fukaziroh nel videgioco online noto come Gun Gale Online, nonché due delle più recenti new-entry del cast.



Come i fan più attenti noteranno, Karen appare alquanto diversa dal solito, in quanto, al termine del più recente episodio della serie, ha preso la decisione di tagliarsi i capelli con la precisa intenzione di lasciarsi alle spalle anche i suoi storici complessi. La fanciulla, a causa della sua straordinaria altezza, ha sempre faticato a trovare degli amici, ragion per cui si è rifugiata nel videogioco GGO; dopo aver vinto l’evento Squad Jam, tuttavia, Karen ha trovato il coraggio per guardare avanti e dare un taglio netto al proprio passato.

Uno sketch pubblicato direttamente dallo staff della serie, infine, ci mostra entrambe le “facce” di Karen, che nell’illustrazione visionabile di seguito indossa l’iconico berretto rossa della propria alter-ego LLENN. E voi, quale aspetto di Karen preferite? Quello reale o quello virtuale?



Vi ricordiamo che tutti i nuovi episodi di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online vengono pubblicati il sabato sera sulla piattaforma di streaming VVVVID.