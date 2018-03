Ammiriamo il nuovo poster di Dragon Ball Super a tema 'Avengers: Infinity War'

ha aggiunto tanti nuovi elementi ed eventi al già vasto franchise di, ma nessuno di questi eguaglia la scoperta dell’esistenza di altri universi paralleli e la battle royale per la sopravvivenza cui il sommoha sottoposto i migliori combattenti di ciascuna realtà.

Finora, l’incontro fra i suddetti universi aveva già ispirato varie connessioni con altri brand, in quanto mostravano delle similitudini con svariati progetti del tutto slegati, come ad esempio il film Avengers: Infinity War. A tal proposito, l’utente Reddit Taco144 ha diffuso in rete uno splendido poster fan-made che ritrae i protagonisti del Torneo del Potere in una locandina che ricorda molto la suddetta pellicola del Marvel Cinematic Universe.



Non solo i disegni sono straordinari, ma l’illustrazione (visionabile di seguito) condivide molte somiglianze col poster ufficiale di Infinity War. Per esempio, proprio come il poster di casa Marvel non presenta il personaggio di Hawkeye, quello di Dragon Ball Super pare essersi dimenticato del terrestre Tenshinhan. Goku e Jiren il Grigio, poi sono disegnate nelle medesime pose assunte rispettivamente da Tony Stark ed il Titano Pazzo, Thanos.

Dal momento che Dragon Ball Super è terminato la scorsa domenica, con la messa in onda dell'episodio 131, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra recensione della serie completa di Akira Toriyama.