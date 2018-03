Ammiriamo il nuovo promo del film d'animazione Maquia - When the Promised Flower Blooms

Attraverso l’account ufficialedi(film d’animazione noto in patria come), lo studiodiffonde un nuovo video promozionale della pellicola che ha esordio lo scorso 24 febbraio nelle sale cinematografiche nipponiche.

Diretta da Okara Mari, la pellicola vanta una colonna sonora composta da Kawai Kenji (Gundam 00) e l’inconfondibile character design di Akihiko Yoshida, noto anche in Occidente per aver contribuito a JRPG del calibro di Nier: Automata, Bravely Default e Final Fantasy XIV. Grazie ad una collaborazione con Anime Limited, il progetto approderà anche nel Regno Unito il prossimo 4 marzo, quando verrà presentato al Glasgow Film Festival.



“Gli abitanti di Iolph possono vivere anche per centinaia di anni e conservano a vita un aspetto alquanto fanciullesco, ma quando la pace di questa città viene distrutta da coloro che vogliono scoprire il segreto della loro longevità, una ragazza chiamata Maquia è costretta a fuggire. Vagabondando da sola, decide di allevare un bambino orfano che raccoglie lungo il viaggio, e che a differenza sua continua a crescere.”

Il cast originale vede Manaka Iwami prestare la propria voce alla protagonista Maquia, mentre Miyu Irino è Erial, Ai Kayano è Leilia, Yuuki Kaji è Clear, Miyuki Sawashiro è Rashine, Yoshimasa Hosoya è Lang, Rina Satou è Mido, Youko Hikasa è Tita, Misaki Kuno è Medmel, Tomokazu Sugita è Isol, Hiroaki Hirata è Baro.