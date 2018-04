Ammiriamo il nuovo trailer esteso di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online

Il sito ufficiale dell’anime tratto dalla serie di romanzi di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online ha recentemente pubblicato un trailer esteso in cui possiamo udire "Ryūsei" (Falling Star), il tema di apertura composto dalla cantante nipponica Eir Aoi, che in passato aveva già curato molti temi di apertura e chiusura di Sword Art Online.

Ve lo proponiamo in calce all’articolo, ricordandovi che l’anime esordirà sul circuito televeviso nipponico proprio domani, 7 aprile 2018. La serie verrà inoltre trasmessa in streaming su Crunchyroll e Hulu.

Spin-off dell’originale Sword Art Online, la storia segue delle vicende di Karen Kohiruimaki, una studentessa alta 183cm e complessata per via delle proprie dimensioni. Avendo difficoltà a relazionare con le persone nel mondo reale, la ragazza si è rifugiata in quello virtuale e ha iniziato a giocare a Gun Gale Online, dove veste i panni di LENN, un avatar alto meno di 150cm e caratterizzato da un equipaggiamento completamente rosa. Qui incontra la bellissima giocatrice chiamata Pitohui, la quale la convince a partecipare in coppia all’evento chiamato "Squad Jam”, una competizione molto simile al torneo Bullet of Bullets vinto da Kirito e Sinon in Sword Art Online II.

Fanno parte del cast Tomori Kusunoki nei panni della protagonista LLENN, Yōko Hikasa nel ruolo della splendida Pitohui, mentre Kazuyuki Okitsu e Chinatsu Akasaki sono rispettivamente M e Fukaziroh. Il tema di chiusura dell’anime verrà eseguito da Tomori Kusunoki.