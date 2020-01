Ammiriamo la potenza del Super Sayan 3 in questo splendido artwork

La saga di Dragon Ball Z ha segnato profondamente non solo la community dell'opera di Akira Toriyama, ma anche l'intero universo anime e manga, fissando elementi che poi sono entrati nel DNA del genere shonen, come il volersi migliorare, il voler superare i propri limiti, che un fan ha voluto rappresentare con un grandioso artwork di Goku SS3.

Le forme Super Sayan viste contro Lord Freezer, Cell e Majin Bu sembrano essere solo un lontano ricordo, vista la potenza a cui ormai siamo abituati, sia dalla nuova serie canonica Dragon Ball Super, sia dallo spin-off Super Dragon Ball Heroes, in cui i Guerrieri Z riescono a fronteggiare entità dai poteri divini.

Tuttavia la bellezza delle originarie forme disegnate dal maestro Toriyama hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Ed è stato proprio uno degli appassionati della serie a voler ricordare la potenza espressiva della forma Super Sayan 3, che ha una forza di 4 volte superiore a quella del Super Sayan 2, mostrata dal protagonista nelle battute finali di Dragon Ball Z.

In uno splendido artwork, condiviso dall'utente @CheetahSperm18 e che potete trovare in calce, vediamo il talento dell'artista @riiya_am, capace di riprodurre alla perfezione il design di Goku. Ricordiamo che la forma Super Sayan 3 è apparsa anche in Dragon Ball Super, nei capitoli in cui Goku si è duramente allenato con Merus per padroneggiare l'Ultra Istinto.