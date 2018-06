Ammiriamo la prima key visual della seconda stagione di Tokyo Ghoul:re

Mentre la prima stagione animata di Tokyo Ghoul:re si avvicina alla propria conclusione, la produzione dell'anime ha rilasciato in rete la primissima key visual della seconda, che a quanto pare esordirà sul circuito televisivo nipponico nel corso dell’anno corrente.

Visionabile in calce all’articolo, la nuova key visual ci mostra Touka Kirishima coi capelli corti e col vestito indossato subito dopo il salto temporale, mentre al suo fianco è seduto un Ken Kaneki (anche noto come Haise Sasaki) con i capelli completamenti bianchi. A giudicare dall’immagine, si direbbe che i due personaggi si trovino in una versione di Tokyo in rovina...



Dal momento che non vi sono ancora molte informazioni circa la stagione, i fan si domandano già quale porzione di storia verrà adattata a tempo debito; l’immagine, in effetti, sembra quasi voler promettere che questa coprirà l’intero manga del geniale Sui Ishida, che proprio in questo periodo sembra ormai vicino alla conclusione.



L’ambientazione decaduta della key visual potrebbe invero essere stata creata da Dragon e Furuta, i due antagonisti dell’ultimo arco narrativo di Tokyo Ghoul:re. In questo caso, però, la nuova stagione dovrebbe adattare oltre 80 capitoli con meno di 15 episodi: è mai possibile che la prossima season si componga di un maggior numero di puntate?