Ammiriamo la prima key visual di Persona 5 the Animation: Dark Sun

Dopo diverse settimane di totale silenzio, durante il weekend è stata infine rilasciata la prima key visual di Persona 5 the Animation: Dark Sun, ossia lo speciale televisivo annunciato lo scorso settembre, subito dopo la messa in onda del 26° e ultimo episodio di Persona 5 the Animation.

Visionabile in calce all’articolo, la nuova key visual di Persona 5 the Animation ci mostra grossomodo tutti i personaggi principali della serie, eccetto il protagonista Ren Amamiya. Sebbene questo non compaia fisicamente nell’illustrazione, il personaggio è semplicemente rappresentato dall’iconica maschera di Joker, ossia l’alter-ego di Ren.

Ricordiamo che ATLUS ha annunciato che Persona 5 the Animation: Dark Sun verrà trasmesso in Giappone il prossimo 30 dicembre, mentre il giorno prima andrà in onda un lungo riassunto degli eventi avvenuti durante la serie d’animazione terminata lo scorso settembre.

Diretto da Masashi Ishihama (Shinsekai Yori, Garakowa - Restore the World -) presso lo studio d’animazione CloverWorks, Persona 5 the Animation è stato sceneggiato da Shinichi Inotsume e Katsura Hashino. Shoji Meguro ne ha invece curato le musiche.

Per maggiori informazioni sulla trama di Persona 5, vi invitiamo a dare uno sguardo alla recensione dell'omonimo videogioco per PlayStation 3 PlayStation 4 già pubblicata nel 2017 sulle pagine di Everyeye.