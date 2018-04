Ammiriamo la prima key visual di Sword Art Online: Alicization, la terza stagione di SAO

Sword Art Online è tornato, ed è solo una questione di tempo prima che anche la serie regolare, con protagonista Kirito e le splendide eroine del franchise, ci proponga nuove avventure. Se lo scorso weekend abbiamo infatti assistito all’esordio di Alternative Gun Gale Online, ad ottobre potremo invece ammirare Sword Art Online: Alicization.

Nelle ultime ore va circolando su Reddit una nuova key visual inedita che raffigura le versioni giovanili dei tre protagonisti dell’arco narrativo affrontato in Alicization, ossia Kirito e gli altri due personaggi incontrati nel nuovo “gioco” VR: Alice, allegra e solare, ed il vivace Eugeo.



Mentre Kirito, raffigurato in mezzo alle new-entry, sfoggia un abito scuro, in linea coi suoi soliti canoni, Eugeo porta un completo molto chiaro, quasi a voler sottolineare la differenza tra i due personaggi. Alice, infine, indossa un abito lungo e degli scarponi adatti all’avventura nei boschi che il trio sembra essersi concesso.



Visionando l’immagine riportata in calce all’articolo vi domanderete senza dubbio come mai questi tre personaggi (e soprattutto l'eroe Kirito) appaiono così giovani. La risposta è abbastanza semplice: allo scopo di far adattare gli esseri umani alla realtà virtuale del cosiddetto “Underworld”, la misteriosa compagnia nota come Rath ha privato Kazuto Kirigaya dei suoi ricordi e ha fatto sì che questi credesse di essere nato e cresciuto nel villaggio fittizio in cui vivono Alice ed Eugeo. Collegato al cosiddetto “Soul Translator”, Kirito vivrà inconsciamente una seconda giovinezza, permettendo al Rath di raccogliere i dati necessari al perfezionamento di una nuova AI creata a scopi militari.

Prima di salutarci vi ricordiamo che il primo episodio dello spin-off Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online è ora visionabile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma digitale VVVVID.